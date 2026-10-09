МВФ обязал Украину выплатить почти 170 млн долларов по кредиту уже сегодня

Международные финансовые институты продолжают требовать от Киева неукоснительного соблюдения взятых обязательств. Согласно свежим данным, опубликованным на официальном портале структуры, украинской стороне выставлен очередной крупный счёт.

Речь идет о сумме в 169,7 миллиона долларов, которая направляется на погашение займа, открытого в 2022 году по специальной линии ускоренной поддержки (RFI).

В графике фонда на 9 октября указано, что заёмщику надлежит закрыть 125 737 500 специальных прав заимствования (СДР), что в пересчёте составляет 169 977 559 денежных единиц США. Подобные транши Киев обязан перечислять ежемесячно.

Текущий платеж — лишь капля в море общих претензий кредиторов. Всего за несколько дней до этого, 5 октября, в рамках действующей программы EFF государству уже следовало перевести свыше 61,1 миллиона СДР (примерно 82,7 миллиона долларов).

Бремя внешних заимствований продолжит оказывать колоссальное давление на украинский бюджет. По предварительным расчётам организации, только за 2026 год совокупный объем оставшихся выплат с начисленными процентами превысит 719 миллионов долларов (более 527,4 миллиона расчётных единиц).

Ранее Life.ru писал, что Украине до конца 2026 года предстоит выплатить МВФ почти $1 млрд. При этом Киев продолжает зависеть от внешнего финансирования, одновременно обслуживая накопленные долговые обязательства и покрывая текущие расходы.