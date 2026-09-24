«Мы близки к цели»: Зеленского поразил оптимизм Уиткоффа и Кушнера после встречи с Путиным

Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявили Владимиру Зеленскому, что считают российского лидера готовым к дальнейшему диалогу по урегулированию конфликта. Об этом украинский политик рассказал в интервью Axios.

По его словам, американские переговорщики были «очень оптимистичны», когда делились результатами московской встречи.

«Они сказали: «Мы думаем, что Путин готов». Я ответил: «Послушайте, я не уверен». Американские посланники настаивали: «Нет, мы близки к цели», — приводит Axios слова Зеленского.

Зеленский также сообщил, что выразил готовность обсуждать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и другие шаги по деэскалации.

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели с Владимиром Путиным более трёх часов переговоров в Кремле. После Москвы представители США отправились в Киев, где встретились с Зеленским. Позднее Кушнер заявил, что по итогам поездок американская сторона определила дальнейшие шаги переговорного процесса и получила новые идеи для возможного обсуждения в трёхстороннем формате.