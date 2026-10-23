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Регион
Опубликовано 23 октября, 13:48

«Мы — часть семьи»: Путин заявил о возвращении мира к принципам честного спорта

Путин: Россия остаётся неотъемлемой частью мирового спорта

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия остаётся неотъемлемой частью мирового спортивного сообщества, выполняет международные обязательства и обоснованные требования, несмотря на действующие ограничения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума «Россия — спортивная держава».

«Мы открыты к диалогу, к сотрудничеству, выступаем за сохранение спортивных традиций, фундаментальных норм спортивного международного права и при этом нацелены на движение вперед, на развитие», — отметил российский лидер.

Путин также обратил внимание на постепенное возвращение мирового спорта к его базовым принципам. При этом он выразил уверенность, что дальнейшее развитие отрасли должно быть связано с повышением доступности занятий физкультурой и внедрением современных технологий.

Отдельно российский лидер остановился на появлении новых спортивных дисциплин. Президент приветствовал их развитие, но подчеркнул, что наряду с инновационными направлениями необходимо сохранять и поддерживать национальные виды спорта.

XIV Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Красноярске с 21 по 23 октября. В его программе — обсуждение международного спортивного сотрудничества, развития инфраструктуры, подготовки спортсменов и внедрения новых технологий.

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А ещё на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске обсудили использование искусственного интеллекта в спортивной отрасли. Участникам представили возможности нейросетей для создания цифровых помощников, обработки спортивных протоколов и автоматизации подготовки публикаций. Кроме того, эксперты рассмотрели способы продвижения спортивных проектов, взаимодействия с болельщиками и защиты репутации федераций. Особое внимание уделили необходимости проверки фактов и сохранения редакторского контроля при работе с ИИ.

Больше новостей о международных соревнованиях, российских спортсменах и развитии физической культуры — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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