«Мы — часть семьи»: Путин заявил о возвращении мира к принципам честного спорта
Путин: Россия остаётся неотъемлемой частью мирового спорта
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия остаётся неотъемлемой частью мирового спортивного сообщества, выполняет международные обязательства и обоснованные требования, несмотря на действующие ограничения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума «Россия — спортивная держава».
«Мы открыты к диалогу, к сотрудничеству, выступаем за сохранение спортивных традиций, фундаментальных норм спортивного международного права и при этом нацелены на движение вперед, на развитие», — отметил российский лидер.
Путин также обратил внимание на постепенное возвращение мирового спорта к его базовым принципам. При этом он выразил уверенность, что дальнейшее развитие отрасли должно быть связано с повышением доступности занятий физкультурой и внедрением современных технологий.
Отдельно российский лидер остановился на появлении новых спортивных дисциплин. Президент приветствовал их развитие, но подчеркнул, что наряду с инновационными направлениями необходимо сохранять и поддерживать национальные виды спорта.
XIV Международный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Красноярске с 21 по 23 октября. В его программе — обсуждение международного спортивного сотрудничества, развития инфраструктуры, подготовки спортсменов и внедрения новых технологий.
А ещё на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске обсудили использование искусственного интеллекта в спортивной отрасли. Участникам представили возможности нейросетей для создания цифровых помощников, обработки спортивных протоколов и автоматизации подготовки публикаций. Кроме того, эксперты рассмотрели способы продвижения спортивных проектов, взаимодействия с болельщиками и защиты репутации федераций. Особое внимание уделили необходимости проверки фактов и сохранения редакторского контроля при работе с ИИ.
Больше новостей о международных соревнованиях, российских спортсменах и развитии физической культуры — в разделе «Спорт» на Life.ru.