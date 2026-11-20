Президент России Владимир Путин призвал украинцев объединить усилия с РФ и перейти на «правильную сторону истории». С таким обращением он выступил в интервью Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель».

«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», — подчеркнул российский лидер.

Путин призвал жителей Украины не забывать о будущем своих детей, несмотря на происходящие сегодня трагические события. По его словам, совместные усилия помогут народам стать сильнее, сохранить свою значимость и создать условия для дальнейшего развития.

Нынешнее противостояние президент связал с действиями внешних сил, которые, по его оценке, стремятся ослабить и подчинить Россию, действуя по принципу «разделяй и властвуй». При этом глава государства подчеркнул, что подобная политика не отвечает интересам самой Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин дал интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма о патриархе Кирилле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беседу глубокой, отметив, что она была посвящена предстоятелю Русской православной церкви и вопросам веры. Показ картины запланирован на 20 ноября, когда патриарху Кириллу исполняется 80 лет.