Британские военные открыто признали проведение наступательных киберопераций против России и других государств. Командующий кибернетическими и специальными операциями Вооружённых сил Великобритании генерал Роб Магуэн подтвердил, что Лондон использует цифровые инструменты для воздействия на противников. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Совершенно верно, и мы это не скрываем», — ответил военачальник на вопрос, действительно ли британские силы проводят наступательные операции в киберпространстве.

Магуэн перечислил государства, которые Лондон считает угрозой своей безопасности. Помимо России, в список вошли Китай, Иран и Северная Корея. По словам генерала, эти страны сами ведут деятельность в цифровой среде и должны понимать, что подобные действия будут иметь последствия.

Британский командующий подчеркнул, что киберпространство становится всё более важным элементом современных вооружённых конфликтов. При этом он не считает происходящее полноценной войной, называя нынешнее противостояние серой зоной между миром и открытым конфликтом.

Генерал также рассказал, что британские специалисты способны проникать в компьютерные сети противника, изучать их устройство и оказывать воздействие изнутри.

Наступательными кибероперациями занимается Национальная киберслужба Великобритании (National Cyber Force), созданная в 2020 году. В её работе участвуют Министерство обороны, разведывательная служба MI6 и Центр правительственной связи GCHQ. Большая часть деятельности структуры засекречена.

Ранее Life.ru рассказывал, что европейские страны начали тайно использовать наступательные киберинструменты против России. По данным немецкого издания Die Welt, подобные операции проводятся в том числе с привлечением частных специалистов, а их официальное признание остаётся маловероятным. Кроме того, российское посольство в Лондоне отвергло обвинения главы британской контрразведки MI5 Кена Маккаллума, который ранее говорил о предполагаемых российских кибератаках и диверсиях в Европе. Дипломаты подчеркнули, что многократное повторение обвинений не превращает их в доказанные факты.