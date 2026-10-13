«Обвинения не становятся фактами»: Посольство РФ ответило на заявления британской разведки

Российское посольство в Лондоне отвергло обвинения, прозвучавшие в ежегодном выступлении руководителя британской контрразведки МИ-5 Кена Маккаллума. Дипломаты считают, что заявления о предполагаемой угрозе со стороны Москвы используются для расширения полномочий спецслужб и отвлечения внимания от внутренних проблем Великобритании.

Поводом стала речь Маккаллума 13 октября, в которой он назвал Россию главной внешней угрозой для Соединённого Королевства. Руководитель МИ-5 заявил об участившихся случаях предполагаемой диверсионной деятельности, кибератак и других гибридных операций в Европе.

В российской дипмиссии с такой оценкой не согласились. Там подчеркнули, что британские власти регулярно связывают с Москвой происшествия, не предоставляя, по мнению посольства, убедительных доказательств её причастности.

«Приписывать каждый киберинцидент, каждый случай с беспилотниками и каждое уголовное дело в Европе Москве — удобная тактика, особенно когда никаких доказательств не представляется», — говорится в заявлении российских дипломатов.

Посольство также считает, что постоянные предупреждения о российской угрозе позволяют Лондону оправдывать дальнейшую милитаризацию и увеличение полномочий структур безопасности.

«Однако многократное повторение голословных обвинений не превращает их в факты», — добавили представители дипмиссии.

Помимо России, Маккаллум говорил об угрозах со стороны Ирана, международного терроризма и возможном использовании искусственного интеллекта злоумышленниками. По его словам, МИ-5 приходится уделять противодействию иностранным государствам больше ресурсов, чем во времена холодной войны.

Руководство британской контрразведки и раньше предупреждало об изменении характера угроз безопасности страны. Как сообщал Life.ru 11 сентября, Кен Маккаллум заявил о возвращении противостояния с иностранными государствами на фоне сохраняющейся террористической угрозы.