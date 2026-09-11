«Драконы вернулись, но змеи никуда не исчезли»: Глава МИ-5 пугает британцев новыми мировыми угрозами
Глава МИ-5 заявил о возвращении угрозы «государств-драконов» для Британии
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Глава службы контрразведки Великобритании МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что «государства-драконы» спустя десятилетия вновь представляют угрозу для безопасности страны, а опасность со стороны терроризма не ослабевает. Он призвал британцев к активным действиям.
Маккаллум напомнил метафору бывшего главы ЦРУ Роберта Вулси, произнесённую в 1993 году на слушаниях в Конгрессе США: Западу удалось победить дракона, но вокруг осталось много ядовитых змей. Под драконом Вулси подразумевал Советский Союз, под змеями — негосударственные угрозы, включая террористические группировки.
«Теперь мы столкнулись с худшим из обоих миров: драконы вернулись, но змеи никуда не исчезли», — сказал Маккаллум.
Напомним, посол РФ Константин Долгов заявил, что подготовка провокаций против британского посольства в Москве может быть попыткой Киева втянуть Лондон в противостояние с Россией. Он назвал это «пощёчиной» британским покровителям и не исключил совместной постановки. Посол предположил, что Лондон вряд ли ухудшит отношения с Киевом, продолжив поддерживать Украину и выставлять Россию в негативном свете.
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