ФСБ предупредила, что подданные Великобритании могут пострадать из-за действий Лондона по поддержке Украины. Соответствующее заявление прозвучало в видео, опубликованном российской спецслужбой после поимки агента СБУ по делу о подготовке теракта против сотрудников британского посольства в Москве.

По словам оперативного сотрудника ведомства, британские спецслужбы, по его оценке, способствовали превращению Украины в «страну-камикадзе», что в итоге может иметь последствия для самих жителей Великобритании.

«То рвение, с которым английские спецслужбы взялись за превращение Украины в страну-камикадзе, выходит боком подданным короны», — заявил представитель ФСБ.

Он также утверждал, что из-за политических решений властей ответственность за возможные последствия несут обычные граждане, а не только представители элит.