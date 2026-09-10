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Опубликовано 10 сентября, 05:42

Шаги Лондона по Украине ставят под угрозу жизни подданных короны — ФСБ предупредила о рисках

ФСБ: Превращение Украины в страну-камикадзе выходит боком подданным Британии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ФСБ предупредила, что подданные Великобритании могут пострадать из-за действий Лондона по поддержке Украины. Соответствующее заявление прозвучало в видео, опубликованном российской спецслужбой после поимки агента СБУ по делу о подготовке теракта против сотрудников британского посольства в Москве.

По словам оперативного сотрудника ведомства, британские спецслужбы, по его оценке, способствовали превращению Украины в «страну-камикадзе», что в итоге может иметь последствия для самих жителей Великобритании.

«То рвение, с которым английские спецслужбы взялись за превращение Украины в страну-камикадзе, выходит боком подданным короны», — заявил представитель ФСБ.

Он также утверждал, что из-за политических решений властей ответственность за возможные последствия несут обычные граждане, а не только представители элит.

Апостол Дмитрий против посла Британии: ФСБ показала видео допроса шпиона в Москве
Апостол Дмитрий против посла Британии: ФСБ показала видео допроса шпиона в Москве

Ранее сегодня ФСБ отчиталось о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве. По версии ведомства, мужчина собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко (Апостол Дмитрий). ФСБ заявила, что эти данные могли использоваться для подготовки диверсионно-террористических акций против посла Великобритании и других сотрудников дипмиссии с последующим обвинением России. Спецслужба предупредила Лондон о готовности Киева пойти на диверсии против союзников.

Больше новостей о расследованиях тяжких преступлений — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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