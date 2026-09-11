Подготовка провокаций против британского посольства в Москве может быть связана с попыткой Киева втянуть Лондон в очередной виток противостояния с Россией, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов.

«Несомненно, это пощечина со стороны режима Зеленского своим английским патронам, если это, конечно, не разыгранная совместно операция с тем, чтобы переложить всю ответственность на Россию» — отметил собеседник «Газеты.ru».

Однако, по его словам, ситуация вряд ли приведёт к ухудшению отношений между Лондоном и Киевом. Вероятно, Британия продолжит поддерживать Украину, попытавшись выставить Россию в негативном свете.