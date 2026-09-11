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Регион
Опубликовано 11 сентября, 09:59

«Пощечина патронам»: Российский посол вскрыл план Зеленского против британских дипломатов

Посол Долгов назвал план Зеленского против дипломатов Британии пощёчиной Лондону

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подготовка провокаций против британского посольства в Москве может быть связана с попыткой Киева втянуть Лондон в очередной виток противостояния с Россией, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов.

МИД Британии изучает данные ФСБ о планах Киева против дипломатов в Москве
МИД Британии изучает данные ФСБ о планах Киева против дипломатов в Москве

«Несомненно, это пощечина со стороны режима Зеленского своим английским патронам, если это, конечно, не разыгранная совместно операция с тем, чтобы переложить всю ответственность на Россию» — отметил собеседник «Газеты.ru».

Однако, по его словам, ситуация вряд ли приведёт к ухудшению отношений между Лондоном и Киевом. Вероятно, Британия продолжит поддерживать Украину, попытавшись выставить Россию в негативном свете.

«Приходите в русскую контрразведку»: В Госдуме предупредили Британию о провокациях украинских спецслужб
«Приходите в русскую контрразведку»: В Госдуме предупредили Британию о провокациях украинских спецслужб

Напомним, ранее ФСБ заявила о предотвращении подготовки терактов против британских дипломатов в Москве, которые планировались украинскими спецслужбами. В ведомстве отметили, что шаги Лондона по Украине ставят под угрозу жизни подданных короны.

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Борис Эльфанд
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