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Опубликовано 10 сентября, 12:36

«Приходите в русскую контрразведку»: В Госдуме предупредили Британию о провокациях украинских спецслужб

Луговой: Британии надо открыть глаза на террористический режим Киева

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Украинские спецслужбы состоят из настоящих террористов, поэтому Британии следует быть готовой к новым провокациям.

Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя задержание бывшего сотрудника охраны британского посольства в Москве.

«Украинцы, украинские спецслужбы — это террористический режим, большие мастера на различного рода провокации. И поэтому, конечно, безусловно, надо было ожидать от украинских спецслужб, самого Зеленского, подготовку к какой-либо провокации не против нас, против Британии. А где это лучше сделать? В России, на территории Москвы», — сказал он.

По его мнению, главная задача Киева — продлить конфликт и втянуть в него другие страны, включая Великобританию. Он также обратился к британским дипломатам. Луговой предложил британцам поучиться о российской контрразведки, если Лондон почувствует какую-либо опасность.

Он добавил, что под давлением англосаксов Украина превратилась в «антиРоссию», а британцы наивно полагают, что контролируют Зеленского.

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Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве. По данным ведомства, он оказался агентом СБУ и собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко. Спецслужбы Украины планировали использовать эти данные для подготовки терактов против посла Найджела Кейси и других дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Москву и втянуть Британию в прямой конфликт с Россией.

Больше новостей о расследованиях тяжких преступлений — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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