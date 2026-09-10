В Кремле прокомментировали информацию о подготовке украинским агентом теракта против посольства Великобритании в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон утратил контроль над режимом, который сам же и взрастил.

«Это очевидный факт. Это как Германия перестала контролировать Украину. Украина взрывает «Северный поток». Таких примеров много», — сказал он.

Песков добавил, что подобные ситуации должны вызывать серьёзную обеспокоенность в европейских столицах. По его словам, утрата управляемости над киевскими структурами создаёт прямые угрозы для безопасности самих западных стран.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве. По данным ведомства, он оказался агентом СБУ и собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко. Спецслужбы Украины планировали использовать эти данные для подготовки терактов против посла и других дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Москву и втянуть Британию в прямой конфликт с Россией.