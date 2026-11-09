Россия готова к военному столкновению с европейскими странами, если они первыми начнут войну, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, в таком случае конфликт будет принципиально отличаться от нынешнего противостояния и завершится в короткие сроки.

«Европа готовится к войне. И если она её начнёт, то мы к такому развитию событий готовы. Однако эта война будет другой и очень короткой», — подчеркнул дипломат.

Предупреждение прозвучало в видеообращении Рябкова к участникам международного круглого стола, посвящённого милитаризации Европы. Мероприятие организовали в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее глава МИД Сергей Лавров также предупредил Европу об «очень короткой» войне в случае нападения на Россию. Выступая 3 ноября на Минской международной конференции по евразийской безопасности, министр подчеркнул, что Москва не намерена начинать вооружённый конфликт с европейскими государствами, однако готова ответить на возможную агрессию.