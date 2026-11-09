Шойгу: Украина и её европейские спонсоры готовятся к продолжению войны
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Киев и поддерживающие его европейские страны, судя по их действиям, готовятся к продолжению конфликта. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.
«Похоже, что Украина и её европейские спонсоры готовятся к войне, её продолжению, а никак не к миру», — сказал он.
На той же встрече Шойгу заявил, что Москва видит реальные усилия президента США Дональда Трампа и его команды по украинскому урегулированию. Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия ценит их заинтересованность в достижении мира.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против пересмотра европейской архитектуры безопасности. Она заявила о необходимости укреплять существующую систему, основанную на НАТО и Евросоюзе. Это заявление прозвучало на фоне предложений Вашингтона обсудить более широкие договорённости с участием России.