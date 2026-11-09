Киев и поддерживающие его европейские страны, судя по их действиям, готовятся к продолжению конфликта. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.

«Похоже, что Украина и её европейские спонсоры готовятся к войне, её продолжению, а никак не к миру», — сказал он.

На той же встрече Шойгу заявил, что Москва видит реальные усилия президента США Дональда Трампа и его команды по украинскому урегулированию. Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия ценит их заинтересованность в достижении мира.