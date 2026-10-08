Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник считает, что война с Европой может начаться гораздо раньше 2030 года. По его мнению, эскалация неизбежна, а Европа может занять место Украины уже в ближайшее время. Об этом он рассказал сайту MK.ru.

Так Крапивник прокомментировал недавнее заявление Марко Рубио о «стратегическом тупике» в украинском конфликте. По словам эксперта, задача США — подтолкнуть к войне европейцев, которые сами её очень хотят.

Эксперт также заявил, что Европа уже находится в кризисе — топливном и продовольственном. Протесты школьников во Франции он объясняет нехваткой денег на образование, потому что средства, как он выразился, «закидываются на Украину». По мнению Крапивника, новая война неизбежна.

«Дойдёт до того, что наши ракеты полетят в Европу. Мы к этому готовы», — сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках, эксперт усомнился в прежних прогнозах о 2030 годе. По его словам, готовиться нужно к более раннему сроку.

Отдельно Крапивник высказался о заявлениях прибалтийских стран о возможной блокаде Балтийского моря. Он считает, что Россия может уничтожить их флот одной авиацией, но до этого не дойдёт, так как прибалты «всегда спасаются бегством при виде наших Вооружённых сил».

А ранее Рубио заявил, что США могут прекратить посредничество по Украине при отсутствии прогресса. По словам политика, завершить противостояние необходимо за столом переговоров, причём как можно скорее.