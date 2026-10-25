«Мы любим снег»: Красноярск замело, коммунальщики вывели на дороги колонны техники

Красноярск в конце октября засыпало снегом настолько, что коммунальщикам пришлось выводить на дороги целые колонны спецтехники. В мэрии сообщили, что комбинированные дорожные машины (КДМ) впервые в этом сезоне приступили к уборке звеньями.

В Красноярске впервые за сезон вывели снегоуборочные машины колоннами. Видео © Telegram / Мэрия Красноярска

При таком способе несколько машин движутся друг за другом, захватывая всю ширину проезжей части. Снег постепенно сдвигают к краю дороги. В городской администрации называют эту технологию наиболее эффективной для подобных условий.

Работы идут не только на проезжей части. Ночью тротуары очищали с помощью техники, а днём к уборке подключились рабочие с ручным инвентарём.

Ситуацию осложняет погода. По прогнозу Среднесибирского УГМС, 25 октября температура в Красноярске днём будет колебаться около нуля, а ночью опустится ниже −3 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

При этом на зимний режим дорожные службы города перешли ещё в середине октября. Теперь из-за нового снегопада пришлось задействовать технику более масштабно. Коммунальщики продолжают расчищать улицы, сохраняя оптимизм: «Мы любим снег».

Водителям, которые ещё не успели сменить летние шины на зимние, стоит поторопиться. На заснеженной дороге особенно важно соблюдать дистанцию и выбирать скорость с учётом состояния покрытия.

Ранее Life.ru рассказывал о причинах осеннего «дня жестянщика». Автоэксперт Дмитрий Попов предупредил, что при резкой смене погоды водители часто недооценивают дорожные условия. Он рекомендовал увеличивать дистанцию и снижать скорость, даже если дорожные знаки позволяют ехать быстрее.