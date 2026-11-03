Бывший астронавт NASA Уинстон Скотт, дважды побывавший на орбите, заявил, что уверен в существовании разумных цивилизаций за пределами Земли. Своё убеждение он объяснил огромным количеством планет во Вселенной, среди которых, по его мнению, наверняка найдутся миры, населённые разумными существами. При этом американец предупредил о куда более земной опасности — возможном вооружённом противостоянии России, США и Китая в космосе. Его слова приводит Daily Star.

Скотт, участвовавший в двух космических экспедициях в 1990-х годах, считает крайне маловероятным, что жизнь смогла развиться до разумного уровня только на нашей планете. По его словам, масштабы Вселенной заставляют усомниться в исключительности человечества.

«Я верю, что где-то ещё во Вселенной существует разумная жизнь. Однако вопрос, посещают ли они нас здесь, на Земле, остаётся открытым», — заявил бывший астронавт.

Свою позицию он объяснил простыми математическими рассуждениями. По словам Скотта, когда речь идёт о миллиардах планет, трудно представить, что ни на одной из них, кроме Земли, не возникла разумная цивилизация.

При этом ветеран NASA признался, что его любимым экранным воплощением пришельца остаётся добродушный герой фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Однако каких-либо доказательств существования внеземных существ или их визитов на Землю Скотт не представил.

Гораздо серьёзнее американца беспокоит растущее соперничество мировых держав за влияние в космическом пространстве. По его мнению, конкуренция США, России и Китая в перспективе может выйти за рамки научных исследований и технологических разработок.

Скотт не исключил, что однажды противостояние государств способно перерасти в реальные боевые действия за пределами Земли.

«Мы надеемся, что боевых действий в космосе не будет, но я бы не стал исключать такую возможность», — предупредил астронавт.

В то же время он выразил надежду, что космическое пространство останется площадкой для сотрудничества, а не новым полем военного конфликта. В качестве примера Скотт привёл Международную космическую станцию, работу которой Россия и США продолжают поддерживать совместно, несмотря на существующие политические разногласия.

По мнению бывшего сотрудника NASA, именно совместные проекты показывают, что даже государства со сложными отношениями способны объединять усилия ради освоения космоса. Однако каким окажется будущее этого сотрудничества на фоне усиливающейся международной конкуренции, пока неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал, что в NASA заявили об отсутствии задокументированных свидетельств крушений инопланетных кораблей и гибели пришельцев на Земле. По словам директора агентства Джареда Айзекмана, ведомство располагает материалами о неопознанных воздушных явлениях и открывает их для общественности, однако данных о разбившихся внеземных аппаратах или телах инопланетян у него нет.