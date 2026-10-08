«Мы ничего не скроем»: Песков рассказал о подготовке разговора Путина и Трампа
Песков: Точное время разговора Путина и Трампа ещё не согласовано
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Точное время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ещё предстоит согласовать. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Когда точное время разговора будет согласовано и он состоится, мы вас проинформируем. Мы ничего не скроем», — заявил представитель Кремля.
При этом Песков добавил, что никакой задержки в согласовании этой беседы нет.
Накануне, 7 октября, Трамп заявил о подготовленном телефонном разговоре с Путиным. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он также напомнил, что российский президент отмечает день рождения. При этом поздравительную телеграмму американский лидер в Москву не направил.
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