Трамп вспомнил о дне рождения Путина и заговорил о подготовленном звонке
Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с Владимиром Путиным подготовлен. При этом американский лидер также упомянул, что 7 октября российский президент отмечает день рождения.
«У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Других подробностей предстоящего контакта Трамп не привёл. О времени беседы и её содержании в приведённом сообщении ничего не говорится.
Ранее Трамп сообщал, что у него запланирован телефонный разговор с Путиным, однако точную дату тогда не назвал. В Кремле после этого пояснили, что Москва сможет оперативно согласовать контакт при поступлении соответствующего запроса.
Больше новостей о международных контактах России — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.