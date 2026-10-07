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Опубликовано 7 октября, 20:57

Трамп вспомнил о дне рождения Путина и заговорил о подготовленном звонке

Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС

Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с Владимиром Путиным подготовлен. При этом американский лидер также упомянул, что 7 октября российский президент отмечает день рождения.

«У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Других подробностей предстоящего контакта Трамп не привёл. О времени беседы и её содержании в приведённом сообщении ничего не говорится.

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Ранее Трамп сообщал, что у него запланирован телефонный разговор с Путиным, однако точную дату тогда не назвал. В Кремле после этого пояснили, что Москва сможет оперативно согласовать контакт при поступлении соответствующего запроса.

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Юлия Сафиулина
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