Трамп вспомнил о дне рождения Путина и заговорил о подготовленном звонке

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с Владимиром Путиным подготовлен. При этом американский лидер также упомянул, что 7 октября российский президент отмечает день рождения.

«У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Других подробностей предстоящего контакта Трамп не привёл. О времени беседы и её содержании в приведённом сообщении ничего не говорится.