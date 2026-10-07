Трамп анонсировал скорый телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент рассчитывает связаться с ним в ближайшее время.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили, разговаривал ли он с Путиным.

«У меня запланирован телефонный разговор [с президентом РФ]», — ответил Трамп.

На вопрос о сроках предстоящей беседы американский лидер дал короткий ответ, при этом не назвал точную дату.

«Очень скоро», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что продолжает работать над скорым завершением конфликта России и Украины. По словам президента США, добиться окончания конфликта пока не удалось. При этом он рассчитывает получить результат в ближайшее время.