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Опубликовано 7 октября, 00:42

Трамп анонсировал скорый телефонный разговор с Путиным

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент рассчитывает связаться с ним в ближайшее время.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили, разговаривал ли он с Путиным.

«У меня запланирован телефонный разговор [с президентом РФ]», — ответил Трамп.

На вопрос о сроках предстоящей беседы американский лидер дал короткий ответ, при этом не назвал точную дату.

«Очень скоро», — сказал Трамп.

Путин заявил о добрых многолетних отношениях с Трампом
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Ранее Трамп заявил, что продолжает работать над скорым завершением конфликта России и Украины. По словам президента США, добиться окончания конфликта пока не удалось. При этом он рассчитывает получить результат в ближайшее время.

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Лия Мурадьян
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