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Регион
Опубликовано 7 октября, 13:16

В Москве оценили возможность скорого диалога Путина и Трампа

Песков: Москва быстро согласует звонок Трампа при наличии запроса

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков внес ясность в ситуацию вокруг возможных контактов высшего руководства России и США. Поводом послужили недавние утверждения Дональда Трампа.

Американский политик публично объявил, будто у него уже намечена телефонная беседа с Владимиром Путиным. Темой обсуждения якобы должна стать обстановка в Иркутской области.

В Москве поспешили опровергнуть существование реальных договоренностей на этот счёт. По словам официального представителя Кремля, фактическая подготовка подобного диалога сейчас попросту не ведётся.

«Пока в предметном плане разговор не согласовывался», — прямо констатировал чиновник, комментируя интерес репортёров к графику первого лица государства.

При этом российская сторона подчеркивает открытость к дипломатическому взаимодействию. Никаких искусственных преград для коммуникации администрация президента возводить не собирается.

«Если будет такая инициатива, не сомневаюсь, что она будет оперативно согласована», — подытожил Песков. Дальнейшие шаги теперь полностью зависят от Вашингтона и поступления официального запроса.

Путин заявил о добрых многолетних отношениях с Трампом
Путин заявил о добрых многолетних отношениях с Трампом

Ранее Трамп заявил, что продолжает работать над скорым завершением конфликта России и Украины. По словам президента США, добиться окончания конфликта пока не удалось. При этом он рассчитывает получить результат в ближайшее время.

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Оксана Попова
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