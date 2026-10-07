В Москве оценили возможность скорого диалога Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков внес ясность в ситуацию вокруг возможных контактов высшего руководства России и США. Поводом послужили недавние утверждения Дональда Трампа.

Американский политик публично объявил, будто у него уже намечена телефонная беседа с Владимиром Путиным. Темой обсуждения якобы должна стать обстановка в Иркутской области.

В Москве поспешили опровергнуть существование реальных договоренностей на этот счёт. По словам официального представителя Кремля, фактическая подготовка подобного диалога сейчас попросту не ведётся.

«Пока в предметном плане разговор не согласовывался», — прямо констатировал чиновник, комментируя интерес репортёров к графику первого лица государства.

При этом российская сторона подчеркивает открытость к дипломатическому взаимодействию. Никаких искусственных преград для коммуникации администрация президента возводить не собирается.

«Если будет такая инициатива, не сомневаюсь, что она будет оперативно согласована», — подытожил Песков. Дальнейшие шаги теперь полностью зависят от Вашингтона и поступления официального запроса.

Ранее Трамп заявил, что продолжает работать над скорым завершением конфликта России и Украины. По словам президента США, добиться окончания конфликта пока не удалось. При этом он рассчитывает получить результат в ближайшее время.