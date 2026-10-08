Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 11:09

Трамп вспомнил о дне рождения Путина, но поздравительной телеграммы не прислал

Песков: Путин не получал поздравительную телеграмму от Трампа в день рождения

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ

Президент США Дональд Трамп не направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю дня рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне Трамп упомянул день рождения Путина и заявил о подготовленном телефонном разговоре. Американский президент не уточнил время и содержание предполагаемой беседы. Само заявление о подготовке звонка не означало, что разговор уже состоялся.

От Лукашенко до Эрдогана: МИД раскрыл, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днём рождения
От Лукашенко до Эрдогана: МИД раскрыл, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днём рождения

Напомним, 7 октября президент России праздновал день рождения. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин получил многочисленные письменные поздравления от зарубежных лидеров, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина.

Больше новостей об отношениях России и США — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar