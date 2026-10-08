Трамп вспомнил о дне рождения Путина, но поздравительной телеграммы не прислал

Президент США Дональд Трамп не направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю дня рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне Трамп упомянул день рождения Путина и заявил о подготовленном телефонном разговоре. Американский президент не уточнил время и содержание предполагаемой беседы. Само заявление о подготовке звонка не означало, что разговор уже состоялся.

Напомним, 7 октября президент России праздновал день рождения. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин получил многочисленные письменные поздравления от зарубежных лидеров, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина.