В публикации в социальной сети Truth Social глава Белого дома отметил уникальный голос исполнителя и его огромный вклад в успех музыкального коллектива. Трамп добавил, что поклонникам будет не хватать артиста, однако память о нём сохранится. Музыкант страдал от осложнений после коронавирусной инфекции, перенесённой в 2025 году.