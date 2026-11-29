«Мы никогда его не забудем»: Трамп скорбит по умершему фронтмену The Beach Boys
Трамп выразил соболезнования семье умершего фронтмена The Beach Boys
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье скончавшегося фронтмена легендарной группы The Beach Boys Майка Лава. Американский лидер назвал 85-летнего музыканта своим хорошим другом, передаёт РИА «Новости».
В публикации в социальной сети Truth Social глава Белого дома отметил уникальный голос исполнителя и его огромный вклад в успех музыкального коллектива. Трамп добавил, что поклонникам будет не хватать артиста, однако память о нём сохранится. Музыкант страдал от осложнений после коронавирусной инфекции, перенесённой в 2025 году.
Напомним, Майк Лав ушёл из жизни вечером 28 ноября в окружении близких. Музыкант стоял у истоков The Beach Boys, основанной в 1961 году в Калифорнии. Коллектив приобрёл мировую известность благодаря композициям California Girls, Good Vibrations и I Get Around.
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