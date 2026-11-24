Россия никогда не ограничивала поставки топлива другим государствам, а решения, повлиявшие на энергетическое сотрудничество, принимали сами европейские лидеры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Москва не вводила запретов на поставки по собственной инициативе, а ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на европейских властях.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: мы никогда ничего и никому не ограничивали, вы это прекрасно знаете. Всё делают своими руками европейские лидеры. Не думаю, что такие решения являются взвешенными и продуманными», — сказал Путин.

Ранее на том же заседании президент напомнил об ограничениях на экспорт бензина, авиационного керосина и дизельного топлива, введённых для защиты внутреннего рынка. При этом для частичных поставок дизеля за рубеж было предусмотрено исключение в рамках договорённости с президентом США Дональдом Трампом.

Путин уже высказывался об отказе европейских стран от российских энергоресурсов. Президент отмечал, что Москва не запрещала поставки нефти, газа, угля и уранового сырья в Европу, а решение сократить закупки принимали сами европейские государства. Подробнее — в материале Life.ru.