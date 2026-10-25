«Мы очень близки»: Бут предрёк завершение конфликта на Украине на условиях России

Россия близка к завершению вооружённого противостояния с Западом на Украине, причём урегулирование может произойти на российских условиях. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Бут в эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда».

«Мы, наверное, очень близки к завершению вооружённого противостояния со всем коллективным Западом на Украине… Причём — на наших условиях», — заявил парламентарий.

По мнению Бута, об изменении международной обстановки свидетельствуют последние дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном. Особое значение он придал переговорам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Депутат предположил, что закрытая часть этих встреч могла оказаться значительно содержательнее публичных заявлений. Он обратил внимание на отсутствие утечек о ходе консультаций, расценив это как положительный сигнал для дальнейшего диалога.

Отдельно Бут остановился на договорённостях Москвы и Вашингтона в нефтяной сфере. Он назвал так называемую дизельную сделку одной из наиболее значимых дипломатических побед России за последние годы. По утверждению депутата, решение американской стороны об ослаблении ограничений на поставки российских нефтепродуктов свидетельствует о неэффективности санкционного давления. При этом заявление о полном снятии санкций со всех российских нефтепродуктов требует отдельного подтверждения официальными документами Минфина США.

Парламентарий также выразил уверенность, что западные страны сталкиваются с растущими трудностями при финансировании Украины. По его оценке, это может способствовать ускорению переговорного процесса. Однако конкретные сроки возможного завершения конфликта Бут не назвал.