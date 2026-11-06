Более миллиона человек — такую оценку потерь Украины озвучил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, обвинив Владимира Зеленского в продолжении конфликта ради сохранения собственной власти. По мнению парламентария, расплачиваться за решения украинского руководства приходится обычным гражданам, которые теряют родных и близких. Своё резкое заявление политик опубликовал 5 ноября в Telegram-канале.

Дмитрук заявил, что страна уже потеряла целое поколение, а миллионы украинцев, по его словам, больше никогда не смогут вернуться домой. Он назвал человеческие жизни главной ценой нынешней политики Киева и обратился непосредственно к гражданам Украины.

«Цена власти Зеленского — это жизнь ваших родных. Мы потеряли уже более миллиона человек. Миллионы больше никогда не вернутся домой, на Украину. Мы потеряли целое поколение», — написал депутат.

При этом парламентарий обрушился с критикой на президента и его окружение. Дмитрук утверждает, что пока рядовые украинцы несут потери, представители руководства страны занимаются собственным обогащением и обустраивают благополучную жизнь за счёт многомиллионных доходов. В качестве ещё одного символа происходящего депутат привёл украинский флаг, который, по его мнению, утратил первоначальное значение.

Политик заявил, что семьи погибших вместо своих близких получают от главнокомандующего лишь государственный флаг. По его словам, символ страны превратили в знак насмешки над людьми, которые продолжают терять родных.

Особенно жёстко Дмитрук высказался о происходящем в стране, назвав политику Зеленского геноцидом украинского народа. Он также заявил, что сложившаяся ситуация фактически привела к положению, при котором законно можно убивать только украинцев.

«Это геноцид Зеленского по отношению к украинскому народу под флагом Украины», — подчеркнул парламентарий.

В завершение Дмитрук выразил уверенность, что осознание масштабов происходящего станет для украинского общества тяжёлым потрясением. По его мнению, когда люди смогут оценить последствия нынешнего курса, их ждёт страшное открытие.

«Когда мы это остановим, когда обернёмся и осознаем, что происходит с нашей страной, нашему ужасу не будет конца», — заключил депутат.

Ранее Life.ru писал, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предупредила о риске капитуляции Украины, если Киев продолжит затягивать конфликт. По её мнению, новые боевые действия будут означать новые человеческие потери, тогда как сохранение людей должно стать главным приоритетом страны. Экс-представитель Зеленского считает, что единственным реальным выходом может стать мирное соглашение, восстановление экономики и возвращение украинцев домой.