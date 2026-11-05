Украина может столкнуться с необходимостью капитуляции перед Россией, если продолжит боевые действия вместо заключения мирного соглашения. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Экс-представитель украинского президента заявила, что дальнейшее затягивание конфликта приведёт к новым человеческим потерям. По её мнению, сохранение населения важнее борьбы за возвращение утраченных территорий.

«Если война продолжится, Украине, к сожалению, останется только капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей», — предупредила Мендель.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского также раскритиковала распространённое среди западных политиков представление о возможности военной победы Украины. Она считает ошибочной уверенность в том, что продолжение боевых действий позволит Киеву вернуть контроль над территориями.

«Единственной победой для Украины сейчас было бы заключение реалистичного мирного соглашения, восстановление экономики и демократии, а также возвращение людей», — подчеркнула она.

Мендель добавила, что её оценку разделяют многие политики, экономисты и эксперты. При этом она выразила сомнения в эффективности действующего переговорного механизма, поскольку, по её мнению, участники технических консультаций не обладают достаточными полномочиями для принятия решений.

Экс-пресс-секретарь также обвинила Зеленского в нежелании идти на компромиссы. Она утверждает, что украинский лидер ранее отверг несколько вариантов мирного урегулирования, причём условия последующих предложений становились всё менее выгодными для Киева.

Ранее Life.ru рассказывал, что Служба безопасности Украины заочно объявила Юлии Мендель о подозрении в государственной измене. По версии украинских правоохранителей, её публичные заявления и публикации в социальных сетях оправдывают действия России и наносят ущерб международной репутации Украины. Сама она считает, что это решение стало местью Владимира Зеленского за её выступление в Бундестаге.