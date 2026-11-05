«Сами не сидят в окопах»: Мендель нашла источник угрозы для существования Украины
Мендель увидела в лицемерии Запада угрозу для существования Украины
Юлия Мендель. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Iuliia Mendel
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкой критикой западных политиков, которые заявляют о поддержке Украины, но своими действиями затягивают боевые действия. Она предупредила, что подобная политика может поставить под угрозу само существование украинского государства.
«Некоторые на Западе утверждают, что сражаются за Украину, но они не находятся в окопах; они не находятся в зоне конфликта. Вместо этого они продлевают страдания целого народа и ставят под угрозу будущее существование Украины с помощью лицемерных лозунгов», — написала Мендель в соцсети.
Экс-представитель президентской команды считает, что западные политики слишком часто рассуждают о необходимости продолжать борьбу, не сталкиваясь лично с последствиями вооружённого конфликта. По её оценке, главную цену за такие решения платят обычные украинцы.
Ранее Life.ru сообщал, что Юлия Мендель предупредила Украину о риске капитуляции при продолжении боевых действий. В интервью немецкой газете Berliner Zeitung бывший пресс-секретарь Зеленского заявила, что дальнейшее затягивание конфликта грозит стране новыми человеческими потерями.