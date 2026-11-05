Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкой критикой западных политиков, которые заявляют о поддержке Украины, но своими действиями затягивают боевые действия. Она предупредила, что подобная политика может поставить под угрозу само существование украинского государства.

«Некоторые на Западе утверждают, что сражаются за Украину, но они не находятся в окопах; они не находятся в зоне конфликта. Вместо этого они продлевают страдания целого народа и ставят под угрозу будущее существование Украины с помощью лицемерных лозунгов», — написала Мендель в соцсети.

Экс-представитель президентской команды считает, что западные политики слишком часто рассуждают о необходимости продолжать борьбу, не сталкиваясь лично с последствиями вооружённого конфликта. По её оценке, главную цену за такие решения платят обычные украинцы.