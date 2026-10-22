Россия и США сталкиваются с серьёзным сопротивлением при реализации совместных экономических проектов, однако продолжают преодолевать препятствия. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле.

«Враги экономического сотрудничества России и США боятся любых проектов, но мы пробиваем эту медийную стену», — сказал Дмитриев, комментируя недовольство в Европе дизельной сделкой Москвы и Вашингтона.

Глава РФПИ подчеркнул, что восстановление экономических связей между двумя странами абсолютно оправданно. По его мнению, сотрудничество отвечает интересам обеих сторон, несмотря на попытки противодействовать новым договорённостям.

Дмитриев также выразил уверенность, что со временем к энергетическому взаимодействию России и США присоединятся европейские государства. Он считает, что восстановление таких связей отвечает экономическим интересам Европы.

Ранее спецпредставитель президента сообщал, что Москва и Вашингтон обсуждают целый ряд совместных инициатив. Среди них проекты в Арктике, развитие инфраструктуры сжиженного природного газа и создание дата-центров, в том числе с использованием атомной энергетики.