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Регион
Опубликовано 22 октября, 10:39

«Теперь всё сложнее»: Павел заявил о «‎подъёме» России после сделки с Трампом

Президент Чехии обвинил Трампа в срыве прогресса по Украине дизельной сделкой

Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Решение американского лидера Дональда Трампа смягчить ограничения на поставки российского дизельного топлива осложнило перспективы прекращения огня между Москвой и Киевом. До этого стороны якобы находились довольно близко к перемирию. Такое мнение в интервью Politico высказал президент Чехии Петр Павел.

«Теперь будет гораздо сложнее. Россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления, и это своего рода моральный подъём для неё», — заявил чешский лидер.

По его оценке, действия Вашингтона позволили Москве укрепить переговорные позиции и ослабить внешнее давление. При этом Павел не решился назвать решение американского президента предательством Украины и европейских союзников. Однако политик считает его серьёзным просчётом, способным изменить дальнейший ход дипломатических контактов.

По мнению главы Чехии, российское руководство теперь может сосредоточиться на выстраивании договорённостей непосредственно с США и Китаем. При таком сценарии интересы Киева и европейских государств рискуют отойти на второй план, поскольку Москва получит возможность продвигать собственные приоритеты.

Отдельно Павел допустил возвращение стран Европы к закупкам российской нефти. Вместе с тем он подчеркнул, что восстановление подобных торговых отношений потребует значительного времени.

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Ранее Life.ru сообщал о разъяснениях Вашингтона относительно послаблений для российского дизеля. Американский Минфин 9 октября разрешил операции по продаже, транспортировке и импорту этого топлива. При этом в США подчеркнули, что исключение не распространяется на остальные нефтяные санкции против России. Первый танкер с дизелем планируется отправить в США уже сегодня.

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Владимир Озеров
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