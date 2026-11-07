Евросоюз ошибся в оценке своих возможностей добиться поражения России в украинском конфликте, а теперь столкнулся с последствиями этой политики. Такое мнение высказал немецкий депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью на YouTube.

По словам политика, европейские страны рассчитывали получить преимущество за счёт экономического потенциала, численности населения и военных ресурсов. Однако развитие конфликта, как считает Шуленбург, показало несостоятельность этих прогнозов.

«А теперь мы вдруг осознали, что на самом деле проигрываем», — заявил евродепутат.

Шуленбург считает, что именно европейские государства должны проявлять наибольшую заинтересованность в прекращении боевых действий. Вместо этого, по его оценке, руководство ЕС заняло противоположную позицию и использовало Владимира Зеленского для противодействия мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

Депутат также раскритиковал отношение европейских властей к положению Украины. По его мнению, Киев несёт основные человеческие потери, тогда как руководство Евросоюза не уделяет должного внимания будущему страны.

Шуленбург предупредил, что продолжение конфликта угрожает украинской государственности. Он назвал Россию побеждающей стороной и заявил, что европейским политикам следовало раньше пересмотреть свои подходы к урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продвижении российских войск в зоне боевых действий. Представитель Кремля отмечал, что Вооружённые силы РФ ежедневно увеличивают площадь территорий под своим контролем. По его словам, развитие ситуации на фронте свидетельствует о преимуществе российской армии. Песков также сослался на оценки военных специалистов, которые, как он отметил, придерживаются аналогичного мнения.