Песков: Россия побеждает на поле боя
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Россия побеждает на поле боя и ежедневно увеличивает территорию, находящуюся под контролем её Вооружённых сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам ситуацию в зоне специальной военной операции.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские подразделения продолжают продвигаться на фронте. По его словам, площадь освобождённых территорий увеличивается с каждым днём. Все «мало-мальские военные специалисты» констатируют ситуацию на поле боя в пользу РФ, заметил он.
«Россия побеждает на поле боя. С каждым днём Россия расширяет освобождённые территории», — заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нанести РФ стратегическое поражение на поле боя невозможно. Глава государства выразил надежду, что западные политики учтут сложившиеся реалии и сделают выбор в пользу мирных отношений с Москвой