Россия побеждает на поле боя и ежедневно увеличивает территорию, находящуюся под контролем её Вооружённых сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам ситуацию в зоне специальной военной операции.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские подразделения продолжают продвигаться на фронте. По его словам, площадь освобождённых территорий увеличивается с каждым днём. Все «мало-мальские военные специалисты» констатируют ситуацию на поле боя в пользу РФ, заметил он.

«Россия побеждает на поле боя. С каждым днём Россия расширяет освобождённые территории», — заявил Песков.