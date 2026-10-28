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Специальная военная операция

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Опубликовано 28 октября, 17:08

Песков: Россия побеждает на поле боя

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Россия побеждает на поле боя и ежедневно увеличивает территорию, находящуюся под контролем её Вооружённых сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам ситуацию в зоне специальной военной операции.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские подразделения продолжают продвигаться на фронте. По его словам, площадь освобождённых территорий увеличивается с каждым днём. Все «мало-мальские военные специалисты» констатируют ситуацию на поле боя в пользу РФ, заметил он.

«Россия побеждает на поле боя. С каждым днём Россия расширяет освобождённые территории», — заявил Песков.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нанести РФ стратегическое поражение на поле боя невозможно. Глава государства выразил надежду, что западные политики учтут сложившиеся реалии и сделают выбор в пользу мирных отношений с Москвой

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Андрей Бражников
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