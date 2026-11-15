Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков стал героем социальных сетей после встречи российского лидера с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Пользователи восхитились профессионализмом специалиста и его манерой речи, а сам он скромно отреагировал на неожиданную популярность в беседе с телеканалом «Звезда».

«Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать её хорошо», — заявил Садыков.

Поводом для обсуждений стали кадры переговоров российского президента с представителями США. Внимание зрителей привлекло то, как переводчик передавал слова главы государства на английском языке.

В комментариях пользователи высоко оценили работу Садыкова, отметив его уверенную речь и профессиональную манеру общения. После появления кадров встречи переводчик оказался в центре внимания интернет-аудитории.

При этом сам Садыков не стал придавать особого значения многочисленным комплиментам. В ответе журналистам он подчеркнул, что качественно выполнять свои обязанности старается не только он, но и его коллеги.