«Мы против всяких ограничений»: Путин призвал не изобретать новые правила на море

Россия выступает за свободу судоходства и против введения дополнительных ограничений на морские перевозки. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Мы за свободу судоходства. Мы против всяких ограничений», — подчеркнул глава государства.

По его словам, сейчас нет необходимости создавать новые международные правила в этой сфере. Достаточно соблюдать уже действующие нормы морского права. Путин сослался на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и отметил, что её положения должны выполняться всеми сторонами.

«Нужно просто соблюдать то, что есть. Потом мы придумаем что-то новое. Но дальше, если никто не будет соблюдать этих новых правил, так кому они нужны?» — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что такой подход Россия распространяет на все морские пространства и регионы мира.

В сентябре Путин заявил, что во время европейских учений в Балтийском море отрабатывался в том числе захват гражданских судов. Российский лидер тогда связал подобные действия с ростом напряжённости вокруг гражданского судоходства.