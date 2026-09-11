Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 16:23

«Мы раздавим эту гадину»: Медведев — о том, чем закончится СВО

Медведев заявил, что киевская верхушка и её военная машина уйдут в небытие

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия «раздавит гадину», а военная машина Украины и её политический режим уйдут в небытие.

«Мы раздавим эту гадину, и она будет уничтожена. Я имею в виду — военная машина нашего противника, как и их политический режим, всё равно уйдёт в небытие», — подчеркнул политик.

Пурга и враньё: Медведев ответил на слухи о мобилизации в России
Пурга и враньё: Медведев ответил на слухи о мобилизации в России

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна довести специальную военную операцию до победного конца. По его словам итоги нужно закрепить так, чтобы в дальнейшем никто не смог попытаться пересмотреть достигнутые результаты.

Официальные заявления и главные события в зоне спецоперации — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Украина
  • Совбез РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar