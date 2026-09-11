«Мы раздавим эту гадину»: Медведев — о том, чем закончится СВО
Медведев заявил, что киевская верхушка и её военная машина уйдут в небытие
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия «раздавит гадину», а военная машина Украины и её политический режим уйдут в небытие.
«Мы раздавим эту гадину, и она будет уничтожена. Я имею в виду — военная машина нашего противника, как и их политический режим, всё равно уйдёт в небытие», — подчеркнул политик.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна довести специальную военную операцию до победного конца. По его словам итоги нужно закрепить так, чтобы в дальнейшем никто не смог попытаться пересмотреть достигнутые результаты.
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