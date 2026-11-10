Украинские власти в декабре 2021 года готовили масштабную силовую операцию против Донбасса при поддержке западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве.

По словам главы российского МИД, Москва располагала информацией о готовившемся наступлении и пыталась предотвратить развитие событий по силовому сценарию.

«Мы твёрдо знали, что готовится всерьёз при поддержке Запада мощное силовое подавление Донбасса — Донецкой и Луганской народных республик», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что российское руководство не могло допустить реализации такого сценария. Он также напомнил, что руководители ДНР и ЛНР обращались к России с просьбой о защите. Дипломат назвал события декабря 2021 года последней по времени попыткой Москвы предотвратить обострение ситуации. При этом Лавров сослался на предыдущие заявления президента Владимира Путина, который неоднократно объяснял позицию России относительно причин начала специальной военной операции.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия поддержала предложение США начать переговоры в Абу-Даби с обсуждения вопросов коллективной безопасности. Сергей Лавров заявил, что Москва не питает иллюзий относительно администрации Дональда Трампа, но считает диалог необходимым. По словам министра, будущие гарантии безопасности должны вступить в силу после достижения всеобъемлющего соглашения по Украине.