«Мы в начале пути»: Путин пообещал увеличить торговлю с Африкой на фоне многомиллиардных инвестиций

Россия намерена существенно увеличить товарооборот с африканскими странами, который сейчас составляет 27 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

«Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 миллиардов долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, что мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», — подчеркнул Путин.

Развитие торговли стало одним из направлений совместного плана действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2027–2029 годы, утверждённого участниками саммита. Документ предусматривает не только увеличение объёмов экспорта и импорта, но и улучшение структуры торговых отношений.

Накануне Владимир Путин сообщил о росте товарооборота России и Африки в полтора раза по сравнению с 2022 годом. Тогда президент отметил, что показатель превысил 27 миллиардов долларов, и выразил уверенность в возможности как минимум удвоить взаимную торговлю в перспективе, преодолев отметку в 50 миллиардов долларов.