«Мы вас не подведём ни в тылу, ни на фронте»: Герои России поздравили Путина с днём рождения

Четыре Героя России поздравили Владимира Путина с днём рождения и передали ему личные пожелания через Life.ru. Валерий Енин, Артур Жумабаев, Олег Джафаров и Юлия Муллагалиева рассказали, каким видят российского лидера и чего желают ему в этот день.

Четыре Героя России обратились к Путину в день его 74-летия. Видео © Life.ru

Валерий Енин связал имя президента с целой эпохой в истории страны. Он подчеркнул, что считает Путина главой государства, которым можно гордиться. Герой России обратился к нему с тёплыми словами.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей души поздравляю вас с днём рождения. С вашим именем связана эпоха нашей страны. Таким президентом, как вы, можно и нужно гордиться», — ответил он.

Артур Жумабаев назвал Путина «своим человеком», отметив его спокойствие и отзывчивость. По его словам, президент умеет вникать в запросы и проблемы людей, не дистанцируясь от них. Именно поэтому Жумабаев считает его не просто главой государства, а национальным лидером.

«Путин — это наш человек, свой человек, простой. Отзывчивый, спокойный. Наш президент — он не просто президент, он действительно национальный лидер», — отметил Артур.

Олег Джафаров вспомнил свою первую встречу с Путиным, которая состоялась 12 июня 2025 года в Кремле. Дата особенно запомнилась ему, поскольку пришлась на День России. При личном общении президент оказался простым и открытым собеседником, разговаривающим с людьми на равных.

«Он свой среди ветеранов, среди молодёжи, среди государственных служащих и среди военнослужащих», — подчеркнул Джафаров.

Юлия Муллагалиева прежде всего пожелала Путину крепкого здоровья и надёжных людей рядом. Она заверила, что Герои России готовы оставаться опорой главы государства как в тылу, так и на фронте.

«Желаю, чтобы вас всегда окружали верные соратники, друзья, на которых вы можете положиться, и мы вас все не подведём, ни в тылу, ни на фронте. Мы всегда будем опорой и поддержкой», — подытожила Юлия.

Ранее Герой РФ Андраник Гаспарян поздравил Владимира Путина с днём рождения. Гаспарян заявил, что российский лидер своим примером заставил весь мир уважать страну. Он назвал большой честью возможность лично обратиться к президенту и Верховному главнокомандующему. Герой России пожелал Путину счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи. Он назвал президента настоящим патриотом России.