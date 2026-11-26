Власти Ставропольского края пока не намерены запрещать розничную продажу вейпов и электронных сигарет. Такую позицию озвучил губернатор Владимир Владимиров на пресс-конференции в Москве.

«Мы запретили запрещать», — сказал он.

Глава края объяснил, что жителям и без того приходится сталкиваться с многочисленными ограничениями, поэтому руководство субъекта решило воздержаться от введения новых. Вместо этого Владимиров предложил сосредоточиться на развитии спорта и популяризации здорового образа жизни.

Тем временем, по данным депутата Госдумы Натальи Москвитиной, уже более 35 регионов воспользовались правом запрещать торговлю электронными сигаретами с 1 марта 2027 года. Парламентарий допускает, что к моменту вступления ограничений в силу число таких субъектов может удвоиться.

Напомним, возможность самостоятельно регулировать розничную продажу вейпов регионы получили после подписания федерального закона от 26 июня 2026 года. Эксперимент рассчитан на пять лет — до 1 марта 2032 года. Сегодня соответствующие меры одобрили в Липецкой области. За нарушение требований закона местным предпринимателям будут грозить крупные штрафы с конфискацией продукции. Аналогичные решения приняли в Омской и Волгоградской областях. В Хакасии же ограничения начнут действовать на полгода позже — с 1 сентября 2027 года.