В Липецкой области с 1 марта 2027 года полностью запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон приняли депутаты областного совета. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

За нарушение запрета гражданам грозят штрафы от 100 до 150 тысяч рублей, должностным лицам — от 300 до 500 тысяч рублей, юридическим лицам — от одного до полутора миллионов рублей. Помимо денежного взыскания, предусмотрена конфискация продукции.

Инициатором ограничений выступил сам губернатор после многочисленных обращений жителей региона. По словам Артамонова, за год число школьников, употребляющих вейпы, увеличилось более чем в четыре раза.

Право самостоятельно запрещать розничную продажу электронных сигарет российские регионы получили после принятия федерального закона в июне 2026 года. Эксперимент рассчитан на пять лет — до 1 марта 2032 года.

Ранее сегодня аналогичные ограничения одобрили в Волгоградской и Омской областях. Накануне пятилетний запрет на продажу электронных сигарет приняли в Псковской области. К борьбе с вейпингом присоединилась и Хакасия, однако там ограничения вступят в силу на полгода позже — с 1 сентября 2027 года.