«Мы же женаты» не сработает: Когда чтение сообщений партнёра может довести до суда

Брак не даёт супругам автоматического права читать сообщения друг друга: тайна переписки сохраняется и после свадьбы. Несанкционированный доступ к телефону или аккаунту при определённых обстоятельствах способен повлечь юридические последствия. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказал адвокат Иван Дощенко.

«Несмотря на статус брака и совместное имущество, право на тайну переписки является личным конституционным правом каждого гражданина и не отменяется фактом заключения брака», — подчеркнул юрист.

Даже если смартфон куплен на общие деньги, это не означает свободного доступа к Telegram, электронной почте или другим личным сообщениям второго владельца. Право на устройство и конфиденциальность его содержимого — разные вещи.

Проблемы могут возникнуть и при попытке использовать найденную переписку в судебном споре. Если сведения добыты с нарушением закона, суд вправе признать их недопустимым доказательством, указал эксперт.

Особенно рискованно специально подбирать пароль, обходить блокировку или входить в чужой аккаунт без разрешения. Верховный суд относит к незаконному доступу в том числе ознакомление с сообщениями и их копирование без согласия владельца. Для уголовной ответственности при этом требуется прямой умысел.

За нарушение тайны переписки статья 138 УК РФ предусматривает, в частности, штраф до 80 тысяч рублей или обязательные работы. Дополнительные правовые риски возникают, если добытые сведения затем публикуют, рассылают посторонним либо используют для давления, заключил юрист.

Ранее Life.ru рассказывал, как жительница Москвы узнала об изменах мужа, проверив его переписки, пока он сам находился в коме. Девушка пыталась найти там некоторые медицинские документы, но случайно раскрыла все секреты.