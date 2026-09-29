Жизнь спасли, брак — не факт: Москвичка нашла переписки мужа с любовницами, пока он был в коме

Москвичка узнала об изменах мужа в тот момент, когда он находился в реанимации после отравления. По данным SHOT, девушка искала в его телефоне медицинские документы, а вместо этого наткнулась на переписки сразу с несколькими женщинами.

Утром Алина обнаружила Дмитрия без сознания в ванной и вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, весь день он провёл в коме и пришёл в себя только поздно вечером.

Москвичка узнала об изменах мужа, пока тот лежал в реанимации. Фото © Telegram/SHOT

Пока врачи боролись за его жизнь, жена собирала вещи для больницы. Ночью друг Дмитрия попросил прислать справку о госпитализации, и Алина взяла телефон супруга, чтобы отправить документ через мессенджер.

Тогда она и увидела личные переписки. По словам девушки, в телефоне были сообщения нескольким женщинам. Одна из бесед датировалась предыдущим днём: мужчина писал знакомой о поездке в Петербург и предлагал встретиться, сопровождая сообщения сердечками и комплиментами.

Девушка утверждает, что за пять лет отношений ни разу не подозревала мужа в неверности. Дмитрий после случившегося попросил у неё прощения, однако девушка пока не готова решать, сохранять ли брак. Таким образом, день, который начался с борьбы за жизнь супруга, закончился для москвички неожиданным семейным кризисом.

Ранее психологи рассказали Life.ru, что возвращение из отпусков и резкое погружение в семейный быт в сентябре может обострить недовольство отношениями и повысить риск измен. По их словам, доказанного «пика измен» нет — это психологический эффект возвращения к рутине, похожий на кризис после новогодних праздников.