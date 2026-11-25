Жители столичного региона в среду, 25 ноября, окажутся практически на самом дне глубокого циклона. О погодных опасностях ближайших дней в беседе с Life.ru предупредил синоптик Никита Поповнин.

Атмосферное давление будет на 10–12 единиц ниже нормы, и характер погодных явлений не сильно изменится по сравнению с предыдущими сутками. Продолжится снег умеренной интенсивности, а ветер до 13 м/с создаст эффект метели. Никита Поповнин Синоптик

По словам синоптика, осадки в виде снега, а местами и мокрого снега, заметут ледяную корку, которая образовалась накануне. Замёрзшая влага превратилась в тонкий слой льда, покрывающий практически все поверхности. Ситуация на дорогах станет опасной как для автомобилистов, так и для пешеходов.

«Нужно быть предельно бдительными и аккуратными. Также стоит выбирать знакомые маршруты, где риск поскользнуться минимален, ведь сочетание снега, покрывающего лёд, крайне травмоопасно», — предупредил Поповнин.

Синоптик объяснил, что под слоем снега льда физически не видно, поэтому необходимо проявлять максимальную внимательность. Такое сочетание погодных факторов сохранится ещё в течение нескольких суток: ледяная корка снизу и снег сверху.

«Температура воздуха в среду составит от 0 до -2 градусов, что чуть ниже климатической нормы. Облачная погода с небольшими осадками — это то, что циклон принесёт в столичный регион на ближайшее время. В последующие несколько дней температура будет держаться примерно на таких же значениях: от -2 до -3 градусов днем и от -3 до -5 градусов по ночам», — завершил синоптик.

Ранее Life.ru сообщал, что 24 ноября в Москве началась метеорологическая зима. Она пришла на 12 дней позже климатического срока. По прогнозу синоптика Михаила Леуса, среднесуточная температура в столице будет оставаться отрицательной ещё как минимум семь-десять дней.