Мясо есть, но его не видно: Эксперт объяснил, что на самом деле кладут в лапшу быстрого приготовления

Мясо на упаковке лапши быстрого приготовления не является обманом покупателей. Это сушёное и измельчённое мясо, которое проходит специальную обработку, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский.

По словам эксперта, при производстве используют настоящее мясо, а не субпродукты, сою или искусственные заменители. Сырьё отваривают, измельчают и высушивают, поэтому после обработки продукт становится концентрированнее.

Немировский отметил, что для получения 100 граммов сушёного мяса требуется около 400–500 граммов свежего. Поэтому даже небольшое количество такого компонента способно придавать продукту выраженный вкус.

Специалист также объяснил, что изображение блюда на упаковке является способом подачи продукта. На это есть специальная пометка, которая указывает на сервировочный характер картинки.

Отдельно эксперт рассказал о муке для лапши быстрого приготовления. По его словам, мягкие сорта пшеницы подходят для такого производства благодаря особенностям клейковины: тесто из неё легче раскатывать в тонкие нити, которые быстро высыхают и завариваются.

При этом такая мука содержит витамины группы B, витамин E, магний, фосфор и цинк. Однако, как отметил Немировский, для полноценного рациона лапшу лучше сочетать с другими продуктами, включая овощи, мясо, рыбу, яйца, зелень и бобовые.

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