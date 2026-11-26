При выборе холодца к новогоднему столу лучше отдавать предпочтение продукту, в котором мясная часть представлена кусочками варёного мяса. Не менее важно изучить состав, проверить срок годности и условия хранения блюда. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

На этикетке производитель должен указать все использованные ингредиенты. В составе холодца могут присутствовать мясо, субпродукты, бульон, соль, специи, желатин и другие компоненты, предусмотренные рецептурой. Наличие желатина само по себе не свидетельствует о низком качестве продукта.

Для приготовления холодца используют говядину, свинину или их сочетание. При этом массовая доля мясных ингредиентов в мясном холодце должна превышать 60%. Стандарт также устанавливает требования к сырью, внешнему виду, консистенции, вкусу и запаху готового продукта.

Перед покупкой специалисты рекомендуют убедиться в целостности упаковки и проверить температуру в холодильной витрине. Она должна соответствовать условиям хранения, указанным производителем на этикетке.

Однако искать на полках исключительно холодец с маркировкой ГОСТ необязательно. Применение государственных стандартов в России носит добровольный характер.

«Производитель может выпускать холодец по собственным техническим условиям или стандарту организации, если продукция соответствует обязательным требованиям законодательства. Поэтому отсутствие ссылки на ГОСТ на упаковке само по себе не свидетельствует о низком качестве продукта», — пояснили в Роскачестве.

Напомним, в ноябре в России утвердили ГОСТ на традиционную русскую кухню, охватывающий 132 блюда. В документе прописали особенности приготовления и подачи борща, щей, горохового супа и других национальных угощений.