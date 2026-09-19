Киевские власти развернули масштабную пиар-кампанию в зарубежной прессе, пытаясь выдать провальные действия своих вооружённых сил за перехват инициативы на фронте. Ради создания иллюзии продвижения командование противника регулярно отправляет солдат на бессмысленные задания, оборачивающиеся тяжёлыми потерями.

По данным российского военного ведомства, руководство Украины активно привлекает лояльных обозревателей и прессу, стремясь раздуть несуществующие победы. Реальная обстановка в районе соприкосновения выглядит иначе: вражеские манёвры не приносят результатов.

«В действительности малые штурмовые группы противника, неся значительные потери в личном составе и пытаясь проникать через наши боевые порядки вблизи линии боевого соприкосновения, не имеют успеха», — уточнили в Министерстве обороны РФ.

Попытки просачивания через оборонительные рубежи жёстко блокируются расчетами группировки войск «Запад». Бойцы наносят упреждающие огневые удары по наступающим отрядам, лишая их возможности закрепиться или продолжить движение вперед.

Подобная активность украинской стороны продиктована исключительно политической необходимостью оправдать ожидания зарубежных кураторов. Вместо реальных тактических решений ставка делается на кратковременный медийный резонанс, который оплачивается жизнями мобилизованных граждан.

Тем временем ВСУ бросают тела погибших у Славянска и Краматорска. Украинские эвакуационные группы не успевают забирать трупы военнослужащих с позиций, рассказал медик ВС РФ с позывным Шуруп.