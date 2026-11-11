Домашние кошки мяукают значительно чаще, когда рядом находится человек, способный помочь им получить желаемое. К такому выводу пришли учёные из Университета Сан-Паулу в Бразилии, результаты исследования которых опубликованы в научном журнале Animal Behaviour. О необычном эксперименте рассказывает ScienceAlert.

Исследователи решили проверить, используют ли кошки мяуканье для обращения к людям или просто выражают недовольство. Для этого они привлекли 38 домашних питомцев, которые, по словам владельцев, особенно разговорчивы, когда дело касается еды. Перед животными ставили прозрачную пластиковую коробку с отверстиями, внутри которой находилось любимое лакомство. Кошки чувствовали запах пищи, но самостоятельно достать её не могли.

Затем специалисты наблюдали за поведением животных в двух ситуациях: когда рядом находился человек и когда кошка оставалась одна. Разница оказалась существенной. В присутствии человека исследователи насчитали 86 мяуканий, а без него — всего 20. Таким образом, при наличии потенциального помощника питомцы подавали голос более чем в четыре раза чаще.

При этом кошки не просто мяукали. Они нередко смотрели непосредственно на человека, а затем переводили взгляд на коробку с едой, словно пытаясь показать, что именно им требуется. Оставшись одни, животные чаще стояли неподвижно и смотрели на дверь.

По мнению авторов исследования, такое поведение указывает на то, что мяуканье может служить способом адресного общения с человеком. Однако эксперимент не доказывает, что кошки осознанно понимают способность хозяина решить проблему или что каждый издаваемый звук представляет собой просьбу о помощи.

Учёные также предупреждают, что результаты нельзя автоматически распространять на всех кошек: выборка была небольшой, а для эксперимента специально отобрали животных, склонных громко просить еду.