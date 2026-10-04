Мышцы берут удар на себя: Тренер объяснила, как заниматься спортом при остеопорозе

При остеопорозе физическая активность требует особого подхода: одни виды нагрузки помогают укреплять мышцы и поддерживать костно-суставную систему, а другие могут повышать риск травм. Об этом Life.ru рассказала тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit София Лисина.

Остеопороз — это системное заболевание, при котором снижаются плотность и прочность костей, из-за чего они становятся более хрупкими. Ограничения при этом зависят от степени развития недуга и состояния конкретного человека: при выраженных изменениях костей в результате остеопороза риск могут представлять не только спортивные, но и обычные бытовые нагрузки. София Лисина Тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit

Основная задача физической активности при остеопорозе — укреплять мышцы, окружающие и поддерживающие костно-суставную систему. При этом чем лучше развит мышечный корсет, тем большую часть нагрузки он способен взять на себя. Эксперт отметила, что это особенно важно в повседневной жизни, где полностью исключить нагрузку невозможно: человеку приходится носить пакеты, брать на руки ребёнка или питомца.

При остеопорозе следует отказаться от экстремальных тренировок, ударных и прыжковых нагрузок, работы со свободными весами, в том числе некоторых упражнений из тяжёлой атлетики и силового тренинга. Нежелательны и чрезмерно амплитудные движения, а также положения, создающие дополнительную нагрузку на суставы и кости, поэтому отдельные элементы йоги также могут не подходить. Кроме того, стоит избегать длительных вертикальных положений и продолжительной статики.

Основным направлением физической активности при остеопорозе остаётся лечебная физкультура. Помимо ЛФК дополнительно могут использоваться упражнения в стиле пилатеса с собственным весом, а также элементы с лёгкими резиновыми эспандерами и мячами. Эти виды нагрузки эффективно работают в комбинации: ЛФК помогает укреплять мышечную массу, а движение усиливает кровообращение, способствует питанию костной ткани и поддерживает процессы восстановления и укрепления организма. Конечно, конкретный комплекс должен всегда подбираться индивидуально — с учётом состояния человека.

Отдельное внимание следует уделять балансу, поскольку хорошая устойчивость помогает снижать риск травм: например, можно выполнять упражнения стоя на одной ноге с отведением второй вперёд, в сторону и назад, сохраняя равновесие на опорной ноге. Другой вариант — классический ягодичный мост с плавным подъёмом и опусканием таза.

В острый период привычную активность может потребоваться временно ограничить. Например, если человек занимается танцами, при обострении лучше перейти на лечебную физкультуру, хотя бы временно. По мере укрепления мышц и нормализации их тонуса нагрузку можно постепенно расширять и возвращаться к привычным занятиям под контролем специалиста.

Ранее Life.ru рассказывал, что полный отказ от физической активности может быть так же вреден для суставов, как и чрезмерные нагрузки. Ревматолог Ирина Самкова советовала отдавать предпочтение низкоударным упражнениям, укрепляющим мышечный корсет, а при тренировках избегать рывковых движений и чрезмерной нагрузки на суставы.