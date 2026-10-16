Мышцы не простят: Life.ru выяснил, чем опасна тренировка после бессонной ночи

Не всегда получается ложиться вовремя: дедлайны на работе, бытовые дела, стресс или бессонница могут сокращать время отдыха. Недостаток сна сказывается на самочувствии, концентрации и уровне энергии, из-за чего привычные тренировки могут даваться сложнее, рассказал Life.ru тренер-эксперт тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Евгений Степаненко.

По словам эксперта, одна бессонная ночь — не всегда повод отказываться от физической активности. Главное — скорректировать нагрузку с учётом своего состояния и соблюдать несколько простых правил.

Специалист советует снизить интенсивность тренировки. В случае если вы спали меньше своей нормы, не стоит выполнять упражнения на пределе своих возможностей. В такие дни лучше уменьшить рабочий вес, сократить количество подходов, отдать предпочтение лёгкой силовой тренировке или умеренной кардио-нагрузке. Если же чувствуете слабость или головокружение — отмените тренировку.

Также стоит сделать акцент на технике и контроле движений. При недосыпе снижается концентрация, поэтому организм пытается найти возможности облегчить выполнение упражнений. Но, как правило, это происходит за счёт нарушения техники, например, округления спины, изменения амплитуды. Поэтому очень важно сбавить темп, прислушиваться к телу и контролировать каждое движение.

Кроме того, необходимо увеличить время отдыха. Делайте паузы между подходами больше — до 90-120 секунд, добавьте упражнения для восстановления дыхания. Это поможет организму быстрее перезагрузиться.

Эти простые правила помогут не выбиться из графика тренировок, а облегчённые занятия никак не помешают прогрессу. Однако важно помнить, что регулярные недосыпы и игнорирование усталости могут замедлять и усложнять процесс восстановления, увеличивать количество ошибок при выполнении упражнений и повышать риск получения травм. Евгений Степаненко Тренер-эксперт тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United)

Ранее Life.ru посоветовал россиянам заранее готовить мышцы к зимнему снижению активности. Для этого подойдут приседания, ходьба на месте или по лестнице, упражнения на пресс и отжимания. Начать можно с 2–3 подходов по 10–15 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.