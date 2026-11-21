Россиян старше 60 лет будут проверять на риск саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы, которая может затруднять даже привычные движения. Минздрав включил соответствующую оценку в диспансеризацию, а порядок обследования закрепил в новых клинических рекомендациях.

Саркопения постепенно снижает физические возможности человека. Согласно приведённым данным, с таким состоянием сталкиваются около 37% людей после 60 лет, а среди граждан старше 90 лет его распространённость достигает 60%.

Проверку проведут участковые терапевты и гериатры. На первом этапе врач расспросит пациента о непреднамеренном похудении, падениях, трудностях при ходьбе и подъёме по лестнице. Также специалист выяснит, насколько тяжело человеку переносить предметы и справляться с повседневными нагрузками.

Затем последуют измерения роста и веса, окружности голени и плеча. Эти показатели помогут оценить физическое состояние пожилого человека и выявить возможные признаки уменьшения мышечной массы.

Завершающая часть обследования будет посвящена силе и подвижности. Пациенту предложат сжать специальный прибор — динамометр, пройти определённое расстояние для оценки скорости ходьбы и пять раз подряд подняться со стула без помощи рук.

Если результаты укажут на мышечную слабость, врач назначит дополнительную диагностику. Она позволит уточнить причину нарушений и определить дальнейшие действия.

Ранее Life.ru рассказывал о программе комплексной диагностики в Москве, которая позволяет выявлять признаки саркопении и другие возрастные изменения организма. Обследование включает оценку состава тела, мышечной силы и физического состояния. При обнаружении отклонений пациентам предлагают пройти дополнительные исследования и получить индивидуальные рекомендации.