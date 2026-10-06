Мышьяк для кошек и собак? Mars выступила с заявлением после тревожной находки в кормах

В Mars после тревожного исследования о кадмии и мышьяке в кормах для животных заверили, что качество и безопасность продукции являются одними из основных приоритетов компании. По заявлению пресс-службы, всё сырьё, поступающее на фабрики, проходит проверку на химические и микробиологические риски.

«Все корма Mars, производящиеся и продающиеся в России, изготавливаются из высококачественных ингредиентов и соответствуют технологическим стандартам и стандартам качества РФ и Республики Беларусь. Также вся производимая нами продукция проходит полный цикл контроля качества Россельхознадзора на всех этапах — от ингредиентов до произведённой продукции», — сообщили Life.ru в пресс-службе Mars.

Компания производит корма для кошек Whiskas, Kitekat, Sheba, Dreamies, Perfect Fit, Royal Canin, а для собак — Pedigree, Chappi, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin.

Ранее Life.ru сообщал, что кадмий и мышьяк обнаружили в 99% исследованных образцов популярных кормов для животных. Исследование вызвало вопросы к безопасности части представленной на рынке продукции. При этом само наличие отдельных веществ в образцах ещё не означает автоматически превышения допустимых норм — значение имеют их концентрация, методика исследования и требования действующих нормативов.